Помощник президента Эдельгериев допустил переброс стока сибирских рек на юг

Сибирские реки можно повернуть в сторону засушливых регионов России. Перспективы проекта оценил представитель президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Если мы можем, если наука даст добро, экологи подтвердят, что имеет смысл определенный сток воды перебрасывать в южные регионы нашей страны, а в перспективе, возможно, и в те точки, которые имеют большую напряженность по водным ресурсам»,— объяснил господин Эдельгериев (цитата по «РИА Новости»).

В апреле российские ученые вновь обсудили вопрос поворота сибирских рек в сторону южных регионов, Центральной Азии и Крыма. Таким образом решилась бы проблема нехватки воды в этих регионах, полагают в научном сообществе.

В СССР с 1968 года проектировали переброску сибирских рек в Центральную Азию. Однако в 1986 году проект закрыли после масштабной экологической экспертизы и протестов ученых. Во время тех исследований были собраны уникальные гидрологические данные, которые до сих пор используют для оценки климатических изменений.