В Самарской области создадут мультимодальный транспортно-логистический центр

Правительство Самарской области подписало соглашение с ООО «Торговая компания — Нефтяной терминал Самара» о создании мультимодального транспортно-логистического центра «Октябрьск». Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), сообщает минпромторг Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточняют в министерстве, объем инвестиций в экономику региона составит не менее 8 млрд руб. Планируется, что центр позволит создать 200 новых рабочих мест.

Руфия Кутляева