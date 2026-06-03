В Нижегородской области введут новый сбор при покупке билетов на электричку

Волго-Вятская пригородная пассажирская компания с 8 июня введет дополнительный сбор при покупке билетов на электричку. По данным ВВПК, размер сбора составит 50 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В компании отметили, что взиматься сбор будет только с тех пассажиров, кто совершил посадку на станциях, где работают пригородные кассы, но билет покупает уже в поезде. При покупке билетов в пригородных кассах или через мобильное приложение сбор взиматься не будет.

Андрей Репин