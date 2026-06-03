Делагация Оренбуржья работает на ПМЭФ-2026

Делегация Оренбургской области во главе с губернатором Евгением Солнцевым участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), который проходит с 3 по 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Основная тема мероприятия — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В качестве страны-партнера выступит Королевство Саудовская Аравия. Ожидается присутствие представителей из 130 государств.

В рамках работы форума запланировано около 50 встреч и подписание 20 соглашений. Регион намерен договориться о создании новых предприятий, развитии технологической инфраструктуры и реализации государственно-частных проектов в сферах образования, науки и социальной защиты.

Евгений Солнцев отметил рост инвестиционной активности региона: по итогам 2025 года объем инвестиций превысил 381,7 млрд руб. Губернатор поставил задачу сохранить темпы роста и диверсифицировать экономику через развитие высокотехнологичных производств.

Евгений Чернов