МегаФон и Мурманская область договорились о развитии связи в Арктике

МегаФон и правительство Мурманской области объявили о технологическом партнерстве. В числе приоритетных направлений сотрудничества — расширение покрытия на федеральных и региональных транспортных маршрутах, а также внедрение цифровых решений для повышения безопасности и эффективности управления в регионе. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2026 генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и глава региона Андрей Чибис.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

«МегаФон — надежный партнер Мурманской области. Мы намерены продолжать сотрудничество, ключевым вопросом для нас остается обеспечение связью отдаленных населенных пунктов. Современные технологии должны работать на благо северян, их комфорта и качества жизни, а также стабильной работы всех государственных структур», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, прежде всего продолжение сотрудничества с компанией особенно важно с учетом роста внутреннего туризма, увеличения транспортной активности и развития Мурманской области как крупного логистического центра.

«Специфика Мурманской области — это непростые климатические условия, сложный рельеф с сопками и удаленность населенных пунктов, поэтому развитие связи в Арктике требует от оператора нестандартных инженерных решений. Постоянно расширяя зону покрытия, обустраивая качественную связь в регионе, мы используем различные технологии, в том числе спутниковую связь. На ПМЭФ мы обсудим расширение интернет-покрытия в отдалённых сёлах, а также инвестиции в цифровое развитие области», — заявил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Благодаря рефармингу и модернизации телеком инфраструктуры МегаФон обеспечивает бесшовное LTE-покрытие на федеральной трассе Р-21 «Кола». А на дороге до аэропорта «Хибины» абонентам доступны скорости до 50 Мбит/с. Новое телеком-оборудование размещено также в малых населенных пунктах Ковдорского округа, где по данным оператора, за последний год потребление трафика выросло на 20%. В этом году планируется улучшение качества связи в небольших посёлках Кольского и Кандалакшского районов.

ПАО «МегаФон»