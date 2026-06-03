«СИБУР» объединит ООО «РусВинил» и ООО «СИБУР-Кстово»

1 декабря 2026 года завершается юридическая реорганизация: ООО «РусВинил» присоединяется к ООО «СИБУР-Кстово». «РусВинил» — крупнейший производитель ПВХ в России. Изначально это было совместное предприятие с европейской компанией Solvay. В 2023 году полностью интегрирован в состав СИБУРа. Мощность составляет более 300 тыс. тонн продукции в год. Ранее два предприятия были тесно связаны технологически: «СИБУР-Кстово» производил этилен из сырья СИБУРа, а «РусВинил» и «СИБУР-Нефтехим» перерабатывали его в широкий спектр продукции. Единая управленческая и операционная модель делает эту связь еще более бесшовной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «СИБУР-Кстово» Фото: «СИБУР-Кстово»

По словам экономиста, члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, присоединение «РусВинила» к «СИБУР-Кстово» — это юридическое планомерное завершение интеграции, начавшейся еще в 2023 году. За прошедшие с тех пор годы предприятия прошли полноценную «обкатку» внутренних процессов. Команда перешла на единые управленческие процессы и практики, укрепила взаимодействие между подразделениями. Реорганизация — логичный юридический финал этой работы.

«Кстовская промзона работает по модели бесшовной кооперации. «СИБУР-Кстово» производит этилен, и направляет его на «РусВинил». Эта модель минимизирует транспортные плечи и логистические издержки, а также исключает посредников в цепочке поставок сырья. Завершение объединения позволит упростить внутреннюю синергию предприятий и окончательно оформлить полную вертикальную интеграцию в рамках единого юридического лица. Я оцениваю объединение положительно, наверняка все эффекты этого решения были просчитаны. Мы видим, что структура СИБУРа меняется, и это помогает повышать устойчивость бизнеса», — отметил эксперт.

Оба предприятия расположены в промзоне Кстово, что обеспечивает максимальную эффективность кооперации. Интеграция позволить упростить структуру управления, сократить документооборот и отчетность. Реорганизация носит исключительно юридический и управленческий характер.

ООО «СИБУР-Кстово»