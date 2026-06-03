Посольство винной культуры

В самом центре Самары появилось новое место притяжения для ценителей качественных напитков и эстетики — фирменный бутик «Абрау-Дюрсо». Пространство, открывшееся 28 мая, расположилось на пересечении популярных туристических и прогулочных маршрутов, что делает его удобной точкой на карте городских открытий. Самарское Ателье площадью 130 кв. м пополнило федеральную сеть бренда, которая сегодня охватывает уже 13 городов России. Формат проекта выходит далеко за рамки обычного магазина: это полноценное «посольство бренда», созданное для живого диалога, знакомства с культурой виноделия и качественного сервиса. Гости могут не просто совершить покупку, но и пообщаться с профессиональными кавистами, которые помогут сориентироваться в нюансах.

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На полках бутика представлен максимально полный ассортимент Группы компаний «Абрау-Дюрсо» — от последних новинок и знаменитых премиальных игристых вин до безалкогольных позиций. По словам Ирины Гончаровой, вице-президента по туризму и специальным проектам ГК «Абрау-Дюрсо», открытие пространства в Самаре — часть долгосрочной стратегии бренда по развитию винной культуры в ключевых регионах страны. Пространство задумано как территория живой коммуникации, где каждый гость может прикоснуться к богатой истории отечественного виноделия. К слову, сама история легендарного удельного имения Абрау-Дюрсо ведет отсчет еще с 1870 года, со времен указа императора Александра II. Сегодня «Абрау-Дюрсо» — самое титулованное винодельческое предприятие современной России, объединяющее пять крупных производственных площадок в Краснодарском крае и Ростовской области, чьи совокупные продажи в 2024 году превысили 66 миллионов бутылок. Теперь оценить весь масштаб и философию главного исторического винного дома страны жители и гости Самары могут в новом стильном локальном пространстве.