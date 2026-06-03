Актер из «Реальных пацанов» присоединился к партии «Справедливая Россия»

Предприниматель и депутат Осинской гордумы Армен Бежанян вступил в «Справедливую Россию». Об этом сообщается в соцсетях реготделения партии. При этом не уточняется, какую роль в команде региональных «эсеров» будет играть господин Бежанян. В то же время в партию он вступил перед началом предвыборной кампании в региональное законодательное собрание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Армена Бежаняна в соцсети. Фото: страница Армена Бежаняна в соцсети.

Армен Бежанян является учредителем и руководителем трех компаний, действующих в Осинском округе. Господин Бежанян также известен как исполнитель одной из ролей в сериале «Реальные пацаны». С 2019 года является депутатом местной думы от партии «Единая Россия».

В мае этого года в Осинский райсуд поступило уголовное дело в отношении Армена Бежаняна. Ему вменяется нарушение правил охраны и использования недр (ч. 1 ст. 255 УК РФ). Размер нанесенного действиями бизнесмена ущерба оценивается в 140 млн руб. Сам господин Бежанян вину категорически отрицает.