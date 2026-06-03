Амбициозные планы: новые социальные обязательства застройщика «Девелопмент-Юг» в рамках КРТ

Пермский край укрепился в тройке лидеров России по масштабам комплексного развития территорий (КРТ). По данным на май 2026 года, регион уступает только Москве и Московской области. В Прикамье реализуется 51 проект КРТ с общим градостроительным потенциалом 3,6 млн кв. м. Значительный вклад в программу вносит корпорация «Девелопмент-Юг», которая реализует проект клубного пригорода «МЫ».

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В мае 2026 года «Девелопмент-Юг» ввел в эксплуатацию еще два жилых дома в клубном пригороде «МЫ», который спроектирован по принципу большого загородного комплекса, где живешь как на курорте. Средняя этажность, живописный ландшафт, озеро с большой, благоустроенной набережной. Этот амбициозный проект – не просто жилой комплекс, а воплощение комфорта и полноценной инфраструктуры.

В рамках социальных обязательств по договору комплексного развития территорий корпорация «Девелопмент-Юг» продолжает формировать полноценную среду. Застройщик подписал дополнительное соглашение об увеличении социальной нагрузки, в рамках которого готовит проекты новой школы на 1100 мест и еще одного детского сада на 450 мест. Передать администрации Пермского края проектную документацию с положительным заключением экспертизы планируется до конца третьего квартала 2027 года.

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На сегодняшний день в рамках КРТ в клубном пригороде «МЫ» уже построено 90 тыс. кв. м жилья из запланированных 300 тыс. кв. м. Кроме того, досрочно – на один год раньше срока – введен в эксплуатацию детский сад на 450 мест.

Также в третьем квартале этого года застройщик передаст в край следующий этап проекта транспортной развязки улицы Строителей – продолжение дороги, связывающей Кондратово и улицу Строителей через бульвар Преображенского.

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В последние месяцы приоритеты покупателей недвижимости изменились: они стремятся найти баланс между практичностью и бюджетом покупки, поэтому все больше покупателей выбирают рациональное и продуманное пространство. Концепция домов в клубном пригороде «МЫ» предполагает эргономичные планировки, где каждый квадратный метр несет функциональную нагрузку. При этом 90% квартир в новых домах соответствуют критериям льготных ипотечных программ. Это ключевое преимущество для семей с детьми, которые могут приобрести жилье в ипотеку с комфортным ежемесячным платежом.

«Комплексное развитие территорий – это не просто строительство жилья, это создание локации, где есть все для комфортной жизни: от социальных объектов до транспортной инфраструктуры. Для нас важно не только выполнить обязательства по срокам, но и обеспечить качество и комфорт, которые оценят жители. Клубный пригород «МЫ» – это идеальное место, где созданы все условия», – отмечает Алексей Скрипкин, руководитель пермского филиала строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг».

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Корпорация «Девелопмент-Юг» занимает лидирующие позиции в регионе: 15-е место среди застройщиков России по объему введенного в эксплуатацию жилья, построено 7,5 тыс. квартир. По итогам 2025 года реализовано 200 тыс. кв. м жилой недвижимости. Корпорация также является обладателем премий «Лучший региональный застройщик России» (2021) и «Надежный застройщик России» (2021, 2022, 2023, 2024, 2025). В 2025 году корпорация вошла в число 25 крупнейших застройщиков России по объему сделок. «Девелопмент-Юг» входит также в топ-3 в рейтинге надежности застройщиков России.

ООО СИК «Девелопмент-Юг»