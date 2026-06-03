Актер уфимского Русдрама удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 76-летнего актера уфимского Русского драматического театра Валерия Малюшина орденом «За заслуги в культуре и искусстве». В документе говорится, что наградой артист удостоен за многолетнюю плодотворную деятельность.

Валерий Малюшин является народным артистом Башкирии, заслуженным артистом Башкирии. Он родился в Кировоградской области Украинской ССР, но после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кино его приняли в труппу Русдрамтеатра Башкирии. В Уфе актер проработал с 1971 по 2003 год, следующие 17 лет трудился в Санкт-Петербургской детской филармонии. В 2021 году вернулся в Уфу.

Сейчас Валерий Малюшин играет в таких спектаклях Русдрама, как «Пока она умирала», «Горе от ума», «Маскарад», «Разлуки нет...», «Голубая камея» и других постановках. В министерстве культуры Башкирии также отметили, что Валерия Малюшина связывали долгие дружеские и профессиональные отношения с народным поэтом республики Мустаем Каримом, на стихи которого актер писал песни.

Идэль Гумеров