Игрок «Ак Барса» Илья Сафонов подписал контракт с «Ванкувером»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» заключил однолетний контракт с российским нападающим Ильей Сафоновым. С 2020 года Сафонов выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс», сообщает пресс-служба «Ванкувера».

За «Ак Барс» 25-летний форвард провел 410 матчей, забросил 75 шайб и сделал 79 результативных передач. Вместе с «Ак Барсом» игрок дважды выходил в финал Кубка Гагарина — в 2023 и 2026 годах.

По словам генерального менеджера клуба «Кэнакс» Райана Джонсона, игроку предстоит участие в тренировочном лагере, где он будет бороться за место в составе.

Анна Кайдалова