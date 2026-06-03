В Пермском крае вырастет стоимость посещения природных парков

Правительство Пермского края рассмотрит вопрос о значительном повышении стоимости посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Соответствующий проект постановления опубликован в нормативных правовых актов органа госвласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница поселка Усьва в соцсети Фото: страница поселка Усьва в соцсети

Для пяти природных парков может быть установлена дифференцированная цена разрешения на посещение ООПТ. Дороже всего может обойтись посещение охраняемого ландшафта «Кваркуш» и Ординской пещеры: визит предлагается оценить в 500 руб. Отдых в природном парке «Пермский» (в него входят Вишерский, Чусовской и Усьвинский кластеры) оценен в 300 руб. По данным краевых властей, это самый популярный природный парк региона. Ежегодно его посещают от 70 до 170 тыс. человек (это более 80% всех оформленных разрешений). Визит на охраняемые ландшафты «Колчимский (Помяненный) камень» и «Полюд (Полюдов камень)» обойдется в 200 руб. Сейчас стоимость посещения ООПТ в Прикамье составляет 150 руб.

Напомним: в феврале прошлого года стоимость разрешения на посещение региональных ООПТ увеличили со 100 до 150 руб. От оплаты освобождены льготные категории граждан, например — участники Великой Отечественной войны, дети дошкольного и школьного возраста до 18 лет, малоимущие и многодетные семьи, участники спецоперации и члены их семей, а также жители населенных пунктов, входящих в границы ООПТ.

В краевом Минприроды объясняют повышение необходимостью сохранять природные территории. Из-за значительного роста турпотока требуется больше средств на патрулирование, содержание инфраструктуры и вывоз мусора.