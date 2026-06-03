Возбуждено дело о рейдерском захвате сельхозпредприятия в Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено дело о рейдерском захвате сельскохозяйственного производственного кооператива «Верх-Мильтюшихинский». Новый руководитель сельхозпредприятия и его предполагаемый сообщник задержаны и доставлены к следователю на допрос, сообщили в прокуратуре, которая инициировала расследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Проверка ведомства установила, что в апреле 2019 года участники криминальной схемы организовали проведение собрания членов кооператива, на котором незаконно был избран новый председатель. Впоследствии из числа пайщиков были исключены 500 человек. Они лишились имущества на общую сумму 130 млн руб. и права пользования земельными участками площадью более 8 тыс. га.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция — десять лет лишения свободы).

Илья Николаев