Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Legacy Machine Фото: Legacy Machine

MB&F выпустил новую версию одних из своих самых известных часов — Legacy Machine Perpetual Chromatic Editions. Линия Legacy Machine появилась у бренда ещt в 2011 году как своеобразная альтернативная история часового искусства XXI века: не футуристические «космические машины» MB&F, а более классические по форме часы, но всё с той же абсолютно безумной инженерией внутри.

LM Perpetual впервые вышла в 2015 году и сразу стала одной из самых обсуждаемых моделей современного высокого часового искусства. MB&F вместе с часовщиком Стивеном Макдоннеллом буквально заново придумали вечный календарь: с «механическим процессором», который должен был решить вечную проблему сложных календарей — случайные ошибки и повреждение механизма при настройке. В 2016 году модель получила приз GPHG как лучшие часы с календарем года.

Теперь MB&F делает эту модель по-настоящему ювелирной. Новые Chromatic Editions получили безели с багетной огранки рубинами и синими и фиолетовыми сапфирами. При этом корпус остался тех же размеров — 44 мм, а сами камни встроены без изменения архитектуры часов. Всего выпущено три версии по восемь экземпляров каждая: белое золото с синими сапфирами, белое золото с фиолетовыми сапфирами и розовое золото с рубинами. Цена вполне соответствует высокому статусу «трофея коллекционеров»: 228 тысяч швейцарских франков без налогов — что примерно $312 тыс. или €248 тыс.

Анна Минакова