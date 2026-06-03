Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: STONE Office Фото: STONE Office

Разнообразие пространств в офисе постепенно становится базовой потребностью сотрудников современных бизнес-центров. Однако если тихие зоны, массажные комнаты и капсулы для сна на российском рынке коммерческой недвижимости пока остаются редкостью, то внутренние дворы и террасы уже стали практически незаменимым атрибутом. По данным опроса, проведенного специалистами компании West Wind Group, почти 70% офисных работников считают наличие таких пространств важным фактором повышения лояльности к работодателю.

Уже сейчас открытые пространства воспринимаются как часть повседневной офисной среды: около 65% респондентов сообщили, что пользовались бы террасой или внутренним двором ежедневно. Более половины опрошенных рассматривают их как возможность расслабиться в течение рабочего дня и снизить уровень стресса. Треть участников исследования уверена, что зоны на свежем воздухе создают более комфортную рабочую атмосферу. Еще 45% респондентов отметили, что наличие таких пространств может повлиять на выбор места работы. Все это подчеркивает устойчивый спрос на интеграцию террас и внутренних дворов в офисные проекты.

В Москве сегодня лишь 20% деловых площадей предусматривают террасы, внутренние дворы и другие общественные пространства под открытым небом, подсчитали в Bright Rich | CORFAC Int. При этом аналитики отмечают рост интереса компаний к офисам, которые предполагают различные сценарии работы и отдыха. Террасы и открытые внутренние дворы помогают повысить комфорт сотрудников, а для работодателей становятся дополнительным преимуществом в борьбе за кадры и укреплении бренда работодателя.