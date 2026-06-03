Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Новые русские пельмени Фото: Новые русские пельмени

В Японии — гедза, в Китае — цзяоцзы, на Руси — «ушки», а у коми-пермяков — пельнянь, что в переводе значит «хлебное ухо». Пельмень — блюдо-завоеватель. Мешочки из теста с мясной начинкой знают и любят от Курил до Апеннин. Но более всего пельмени уважали в Сибири и на Урале, где они стали чем-то вроде местного фастфуда.

Долго хранятся, быстро варятся. Можно и дома поесть, и в дорогу взять — замороженное ведь не испортится. Вместе с традицией запасаться пельменями на зиму вперед в центральную Россию пришло и коми-пермяцкое название, красивое и загадочное, а не просто «ушки». Их подавали и в извозчичьих трактирах, и при царском дворце. Жареные пельмени обожал Николай Второй.

Революционеры разделяли любовь к коми-пермяцкому специалитету. В 1930-е пельмени стали одним из первых массовых полуфабрикатов. А в послевоенные годы одной из самых народных заведений фастфуда стали пельменные. Порция стоила 32 коп. — доступнее не бывает. Пельмень при любой власти остается демократом.

Павел Шинский