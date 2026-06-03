«Столь молодой вид спорта был подвержен влиянию других состязаний»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Даже люди, далекие от футбола, знают: матчи в одном из самых популярных видов спорта проводят в формате 11 на 11 человек. Но почему так? Почему на поле выходят именно 22 игрока? Версий несколько, и все они связаны с родиной футбола — Англией. В XIX веке, когда правила только формировались, количество людей на поле могло быть любым. О том, сколько человек будет участвовать в матче, капитаны решали прямо перед игрой.

В 1840 году в Кембридже даже сыграли, мягко говоря, не в равных составах — 15 на 25. Но столь молодой вид спорта, как футбол, был подвержен влиянию других состязаний, где правила давно сформировались. Одно из них — крикет. Там как раз играли 11 на 11, и многие команды выступали как в крикете, так и в футболе, поэтому выбирали привычный формат.

По другой версии, именно такое, магическое число студентов проживало в каждой спальне при элитных британских учебных заведениях. Футбол тогда входил в моду, и ребята играли, что называется, команда на команду. Третий вариант развития событий также связан со студентами. Якобы учитель перед игрой собирал 10 подопечных, а сам вставал в ворота.

История гласит, что ключевым моментом стал матч в столице Англии между командами «Шеффилд» и «Лондон Сити» в 1866 году. Играли как раз 11 на 11, и болельщики были в восторге. Баланс между размерами поля и количеством игроков на нем устроил всех. Хотя официально правило об числе игроков было закреплено лишь в 1871 году, когда стартовал первый Кубок Англии. Кстати, по современным правилам футбола, если в команде по каким-то причинам остается меньше семи человек (с учетом вратаря), то матч не может быть продолжен.

Владимир Осипов