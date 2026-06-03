Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ice Universe Фото: Ice Universe

Первый складной iPhone будет в форм-факторе блокнота. Дизайн был раскрыт на видео, которое опубликовал инсайдер MajinBu. Аппарат получил широкий и невысокий корпус, похожий по размерам на паспорт. Диагональ внешнего дисплея — 5,5 дюйма, внутренний экран в разложенном состоянии — 7,8 дюйма. Последний показатель близок к габаритам планшета iPad mini.

Ранее Марк Гурман из Bloomberg назвал устройство «самым значимым обновлением iPhone в истории», а аналитики Минг-Чи Куо и Джефф Пу независимо друг от друга опубликовали некоторые характеристики будущего смартфона: чип A20 Pro, батарея 5700 мАч и стартовая цена $1 999.

Samsung движется в том же направлении, но свою версию в форм-факторе блокнота южнокорейский вендор покажет раньше Apple. Презентация запланирована на 22 июля на ежегодном мероприятии Galaxy Unpacked. Широкий фолдер Samsung получит внутренний дисплей с диагональю 7,6 дюйма.

Лично мне форм-фактор, выбранный производителями, кажется сомнительным и даже неудобным. Я попробовал похожее решение на устройствах Huawei. Модель Pura X — первый горизонтальный фолдер в индустрии — вышла еще в марте 2025 года. По оценкам китайских аналитиков, местный рынок принял форм-фактор продажами в 1,1 млн устройств за год. А новинка Huawei 2026 года в том же исполнении — Pura X Max — за первые 10 дней была выкуплена тиражом в 215 тыс. штук.

Немаловажную роль здесь сыграло отсутствие конкурентов. Других производителей с форм-фактором блокнота просто нет. Honor, Vivo, OPPO и Xiaomi только заявляли о разработках, анонсированный претендент OnePlus Open 2 так и остался в планах.

В линейке Apple приставка Ultra всегда обозначала бескомпромиссный флагман — чипы, часы. Теперь эта логика переходит и на основное устройство компании — iPhone. Любопытно, что до презентации еще несколько месяцев, а новинка уже влияет на рынок: Samsung сменила название для своего Fold 8, добавив к нему приставку Ultra. Сам смартфон остался прежним.

Александр Леви