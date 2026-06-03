Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Мы прекрасно знаем, что нужно правильно питаться и больше двигаться, и честно пытаемся следовать. Кто-то бегает по утрам, отказывается от пиццы в пользу овощей. Но наука твердит, что наших попыток недостаточно. Масштабное исследование, опубликованное в Journal of Gerontology, рассказывает, как важна система.

В эксперименте принимали участие пожилые люди. Одна группа получила четкую структурированную программу жизни: персональные коучи устанавливали жесткие цели по питанию и нагрузкам. А вторая группа делала то же самое, но самостоятельно. Безусловно, в итоге все поправили свое здоровье, но люди из первой группы показали невероятные результаты по снижению «биологической хрупкости».

Но что делать, если персональный коуч или групповые занятия не вписываются в график, а приложения быстро надоедают? Как вести здоровую жизнь регулярно? Есть решение: превратить «надо» в «нельзя отменить». Если каждое утро решать, выполнять зарядку или нет, то проиграешь. Необходимо сделать систему примитивной и механической. Мозг любит сопротивляться сложным планам, поэтому новая жизнь должна быть настолько простой, что ее невозможно возненавидеть.

Можно использовать якоря, привязав новую привычку к уже существующей: например, почистил зубы — сделал десять приседаний. Закончил работать — надел кроссовки. Прогресс лучше визуализировать не в приложении, а на стене или любом другом видном месте. После недели ежедневных легких тренировок, поставив семь галочек подряд, вы уже не сможете прервать этот марафон.

Кроме того, не надо пытаться быть героем. Главный секрет в том, что идеальной регулярности не существует. Можно иногда лениться и не корить себя за провал, а просто возвращаться на этот трек.

Анна Кулецкая