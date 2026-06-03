Челябинский Молодежный театр убрал из репертуара спектакль «На балу удачи»

Молодежный театр в Челябинске снял с репертуара спектакль «На балу удачи», посвященный французской певице Эдит Пиаф. Заключительный показ состоялся 28 мая, сообщает пресс-служба театра.

Спектакль «На балу удачи» был впервые поставлен 24 года назад. Главную роль Эдит Пиаф играла народная артистка РФ Ольга Телякова. Особенностью постановки стало живое пение. Ольга Телякова в образе Эдит Пиаф исполняла песни на французском языке без фонограммы.

По данным пресс-службы театра, специально для спектакля придумали жанр «музыкальной исповеди» — героиня рассказывает зрителям о самых разных событиях своей жизни.