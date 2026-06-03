Российские политтехнологи займутся социальной архитектурой

Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО, крупнейшее независимое сообщество политтехнологов) создаст внутренний комитет по социальной архитектуре. Соответствующее решение принял президент РАСО Евгений Минченко, узнал “Ъ”.

Новую структуру возглавит политтехнолог Дмитрий Еловский. По его словам, комитет будет разрабатывать «коммуникативные практики», которые «позволят повысить доверие в обществе». Компетенции, накопленные членами РАСО, поспособствуют успешному решению этой задачи, уверен политтехнолог.

Социальная архитектура — относительно новая прикладная дисциплина, продвигаемая администрацией президента России на замену классическим политтехнологиям. Ее проекты призваны «решать конкретные социальные проблемы», в том числе «актуализируя в общественном сознании» ценностные установки (патриотизм, служение, долг и так далее). Классические политтехнологии уже не соответствуют запросам времени, считают социальные архитекторы.

Григорий Лейба