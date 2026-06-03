В Татарстане число выпускников 11-х классов, выбравших татарский язык для сдачи Единого республиканского экзамена, в этом году увеличилось до 80 человек против 32 годом ранее. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане экзамен по татарскому языку будут сдавать 80 человек

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Татарстане экзамен по татарскому языку будут сдавать 80 человек

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, трое участников планируют сдавать два экзамена — по татарскому языку и татарской литературе.

В 9-х классах экзамен по родным языкам выбрали более 5,8 тыс. выпускников, из них свыше 5,7 тыс. — татарский язык, 70 — чувашский, 24 — удмуртский, 22 — марийский.

Сообщается, что в республике функционируют 578 школ с татарским языком обучения, 81 школа с чувашским этнокультурным компонентом, 20 — с удмуртским и 16 — с марийским. Всего 54% школьников получают образование и воспитание на родном языке.

Анна Кайдалова