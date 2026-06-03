В Татарстане на начало 2025–2026 учебного года потребность в педагогических работниках составляла более 2 тыс. человек. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане не хватает 2 тысячи педагогов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ В Татарстане не хватает 2 тысячи педагогов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

При этом, по его словам, ни одна школа без учителей не осталась. Дефицит частично закрывается за счет привлечения студентов старших курсов педагогических специальностей и увеличения нагрузки действующих сотрудников.

Наиболее востребованы учителя математики, русского языка, начальных классов, иностранного языка, физики, информатики, истории, биологии и химии, а также воспитатели дошкольных учреждений. Наибольшая потребность в кадрах фиксируется в Казани, Набережных Челнах, а также в Нижнекамском, Высокогорском и Лаишевском районах.

Минимальная ставка заработной платы учителя в Татарстане составляет более 27,7 тыс. руб. за 18 часов работы. Средняя зарплата при работе на полторы–две ставки превышает 70 тыс. руб. с учетом надбавок и дополнительной нагрузки, в отдельных случаях — более 100 тыс. руб.

Анна Кайдалова