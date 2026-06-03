В Башкирии ожидаются грозы и порывистый ветер

3 июня в Башкирии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью местами, днем по всей республике пройдут кратковременные дожди, на юго-востоке — сильные, в отдельных районах — грозы, сообщает Башгидрометцентр.

Ночью ветер будет дуть в переменных направлениях, 0-5 м/с, днем — северо-восточный, 7–12 м/с, местами его порывы достигнут 18 м/с.

Температура воздуха ночью понизится до +5–+10°, днем — повысится до +15–+20°.

На некоторых участках дорог ухудшится видимость из-за осадков — от 500 м до 1 км.

В Уфе будет облачно, ночью с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, ночью — местами. Ветер ночью будет переменных направлений, 0–5 м/с, днем — с северо-востока, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +6 –+8°, днем — поднимется до +18 –+20°.

Майя Иванова