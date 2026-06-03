Игорь Акинфеев подписал новый контракт с футбольным клубом ЦСКА. Соглашение голкипера, которому недавно исполнилось 40 лет, рассчитано на один сезон. Он станет 24-м в карьере Акинфеева, который с момента дебюта в 2003 году играл только за один клуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Акинфеев — легенда, причем не только ЦСКА. Он был первым номером сборной с середины нулевых и провел за главную команду страны 111 матчей. А вообще в активе легендарного голкипера 932 встречи. В России это абсолютный рекорд. К тому же 382 матча он отыграл без пропущенных мячей. Но бог с ними, с цифрами, хотя они впечатляют. Те эмоции, которые дарил стране армейский вратарь, забыть невозможно.

Его знаменитая «нога бога», которой он отразил пенальти на чемпионате мира в матче с испанцами и вывел Россию в четвертьфинал, останется в истории навсегда. Комментатор Владимир Стогниенко тогда, в 2018-м, чуть не потерял голос. После чемпионата мира в России Акинфеев завершил карьеру в сборной, но долго оставался вратарем №1 в стране. Даже сейчас, когда в распоряжении тренерского штаба есть такие голкиперы, как Матвей Сафонов, тренер вратарей главной команды страны Виталий Кафанов говорит об Акинфееве так:

«Новым Акинфеевым никто в скором времени, я думаю, не станет. Потому что такие, как он, рождаются раз в несколько десятилетий. Будет просто другой хороший вратарь».

Что касается зарплаты, цифры по новому контракту пока неизвестны, но по предыдущему соглашению, если верить инсайдерам, Акинфеев получал в ЦСКА примерно €1 млн в год до налогообложения. Вратарь останется в красно-синем клубе еще минимум на год. А возможно, и больше, ведь, если верить самому Игорю Владимировичу, чувствует он себя совсем не на 40 лет:

«Я себя не чувствую на 40 лет. У меня такое ощущение, что мне 28-30, а тело мое чувствует себя на 25».

Если это действительно так, то легендарный вратарь побьет еще не один рекорд в российском футболе. И кто знает, может быть, ему покорится невероятная цифра в 1 тыс. матчей. Среди российских футболистов такого результата не добивался никто. Кстати, абсолютный рекорд здесь принадлежит бразильскому голкиперу Фабио Лопесу, который провел около 1,4 тыс. матчей за карьеру. Окончательное число пока не известно, ведь он в свои 45 лет еще играет за бразильский «Флуминенсе». Так что у Акинфеева есть время.

Владимир Осипов