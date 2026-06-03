Украинцам ищут место в будущем

4 июня главы МВД стран—участниц Евросоюза обсудят вопрос о том, как будет меняться правовой статус беженцев с Украины. В 2022 году для них был введен режим временной защиты, который рассматривался как чрезвычайная, временная мера. В настоящее время в странах ЕС находится 4,3 млн украинских граждан, имеющих статус беженца. Режим временной защиты для них продлен до марта 2027 года. Однако в Европе понимают, что подобное положение не может длиться вечно — поддержка украинских беженцев в странах ЕС, экономика которых переживает нелегкие времена, ежегодно обходится им в десятки миллиардов евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bryan Woolston / Reuters Фото: Bryan Woolston / Reuters

«Обсуждения продолжаются» — так в Еврокомиссии комментируют судьбоносный для миллионов украинцев вопрос, смогут ли они остаться в ЕС после марта 2027 года и на каких условиях. В четверг, 4 июня, министры внутренних дел ЕС попытаются согласовать позиции отдельных стран-участниц на встрече в Люксембурге.

Сейчас в ЕС в рамках режима временной защиты находится 4,33 млн украинских беженцев. Из них почти две трети — в Германии, Польше и Чехии.

Обычная индивидуальная процедура предоставления убежища в ЕС на выходцев с Украины не распространяется: в 2022 году ЕС впервые задействовал для них чрезвычайный порядок, который дает право жить, работать и учиться в странах союза, а также получать доступ к жилью, медицине и социальной поддержке по правилам, действующим для граждан соответствующих стран.

По данным Eurostat на конец марта 2026 года, украинцы составляли 98,4% получателей временной защиты в ЕС, из них женщины составляют 43,3%, несовершеннолетние — 30,1%, мужчины — 26,6%.

В Европе констатируют, что в результате большого количества украинских беженцев, проживающих на европейском континенте уже несколько лет, системы школьного образования и социальной помощи, здравоохранение, рынок труда во многих странах испытывают колоссальную нагрузку.

По словам комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти, в 2022 году страны ЕС проявили «поразительную солидарность», принимая украинцев.

Теперь же настроения изменились: «В некоторых странах изменения в политике привели к снижению уровня защиты и помощи. Кроме того, я наблюдаю рост антиукраинских настроений, иногда подпитываемых популистской политикой». Некоторые принимающие страны начали сворачивать временную защиту, другие — сокращать предоставление жилья и пособий, отказывать в продлении статуса беженца.

В возвращении на родину соотечественников, особенно мужчин призывного возраста, заинтересован и Киев. «Мы говорим со многими европейскими службами, они все ищут пути, каким образом достаточно мягко и безболезненно разработать программу по возвращению украинцев на Украину, потому что они также понимают, что нам очень важно вернуть собственных граждан»,— заявила на прошлой неделе глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко.

На заседании в Люксембурге министры внутренних дел стран-участниц попробуют решить эту головоломку: как сократить финансовую и социальную нагрузку на свои страны, избежать лавины повторных заявок на убежище после марта 2027 года и при этом не словом, а делом доказать свою солидарность с украинским народом.

О том, как будет выглядеть рамочное решение, можно судить по опубликованному в мае докладу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев о переходе украинских беженцев из режима временной защиты к другим правовым статусам.

Его авторы исходят из того, что решение не должно сводиться к простой развилке «оставить или вернуть»: часть украинцев, уже встроившихся в рынок труда, кто может сам себя обеспечивать и чьи дети ходят в школы, могла бы перейти на рабочие, учебные или семейные виды на жительство. Для более уязвимых групп, например пожилых людей или родителей-одиночек, особенно с прифронтовых территорий, могут сохранить гуманитарную защиту и пособия.

Очевидно одно: даже после окончания острой фазы конфликта, по оценкам экспертов ООН, в странах ЕС и в Молдавии останется около 2,45 млн украинских беженцев.

Так что европейским министрам придется обсуждать не только возвращение украинцев, но также условия их долгосрочного проживания и меры по интеграции.

Галина Дудина