ВТБ и OneTwoTrip: Самарская область стала популярнее у туристов

Эксперты ВТБ и сервиса OneTwoTrip зафиксировали смещение спроса российских туристов этой весной: путешественники чаще выбирают короткие поездки длительностью около двух дней, при этом растет интерес к некурортным регионам Поволжья и Урала. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Средняя стоимость проживания в отелях России по итогам весны 2026 года составила 7,7 тыс. руб. за ночь. Лидерами рейтинга остаются Санкт-Петербург с долей заказов 15,6% и Краснодарский край — 11,9%, однако внутри топ-5 наблюдается перераспределение интереса в сторону городов не курортного типа.

Наибольший рост популярности по сравнению с весной 2025 года показали Самарская область (рост на 45,9%), Ханты-Мансийский АО (+45,7%) и Удмуртская Республика (+44%). Также значительный прирост спроса зафиксирован в Оренбургской и Ульяновской областях.

Общие расходы туристов на отели, билеты и развлечения в популярных направлениях этой весной выросли на 3%.

Андрей Сазонов