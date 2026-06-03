Александр Крюков покинул пост главы Тулугановского сельсовета досрочно

Глава Тулугановского сельсовета Александр Крюков досрочно покинул свой пост. Соответствующее решение, опубликованное на официальном сайте поселения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Володарского района Фото: Администрация Володарского района

В документе указано, что решение было принято на основании желания самого чиновника уйти в отставку. Господин Крюков возглавлял муниципалитет с сентября 2024 года, сменив Аслана Джунусова, который также принял решение сложить полномочия добровольно.

27 мая этого года совет муниципального образования обратился к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину с предложением назначить временно исполняющего полномочия главы поселения. Пока на сайте администрации и в ЕГРЮЛ Александр Крюков по-прежнему указан главой.

Нина Шевченко