Самара вошла в число городов с наибольшим увеличением цен на квартиры в новостройках в мае

По итогам мая Самара стала одним из городов, где общая цена квартиры в новостройке выросла больше всего — на 2,7%. Средняя стоимость лота составила 8,7 млн руб. Стоимость за 1 кв. м. поднялась на 1,7% — до 152 тыс. руб. Соответствующие данные приводит портал «Мир квартир» со ссылкой на анализ объявлений на «первичке» по 70 городам РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Помимо Самары наибольшее увеличение стоимости квартир в мае наблюдалось в Грозном (+2,9%), Белгороде (+2,7%), Московской области (+1,9%) и Ижевске (+1,8%). Общая цена квартиры поднялась в 34 городах из 70, снизилась в 35, а в одном городе осталась прежней. В целом по РФ лот подешевел на 0,1% — до 8,3 млн руб.

В Тольятти стоимость 1 кв. м. снизилась на 0,6% и составила 142 тыс. руб. Средняя стоимость квартиры уменьшилась на 1,4% — до 8,335 млн руб.

Соседний Оренбург вошел в число в городов, в которых зафиксирован самый высокий прирост цены кв. м — на 1,9% (113 тыс. руб.). Стоимость квартиры увеличилась на 1,4% и составила 6,25 млн руб. В Ульяновске средняя стоимость квартиры в новостройке в мае составила 5,96 млн руб. (+0,7), стоимость 1 кв. м — 132 тыс. руб. (+0,2%).

Руфия Кутляева