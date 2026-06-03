Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэрия Саратова потратит 5 млн рублей на подсчет пассажиров в трамваях

Комитет по транспорту мэрии Саратова объявил аукцион на научно-исследовательские работы стоимостью 5 млн руб. Подрядчику предстоит верифицировать прогноз пассажиропотока и подтвердить доходную часть финансово-экономической модели.

Фото: t.me / busargin_r

Фото: t.me / busargin_r

Исследование уточнит параметры пассажиропотоков. Это поможет решить, стоит ли расширять программу обновления трамваев и троллейбусов в Саратове.

На основе полученных результатов чиновники подготовят рекомендации. Они нужны для актуализации документов транспортного планирования.

Нина Шевченко