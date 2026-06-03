Зарубежные СМИ: Почему переговоры Ирана и США зашли в тупик?

Главный аэропорт Кувейта закрыт после атак Ирана. Пассажирский терминал частично разрушен, несколько человек пострадали, сообщили власти эмирата. На этом фоне о закрытии неба также объявили власти Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов. В Пентагоне заявили о перехвате части баллистических ракет и дронов, которые летели в сторону Бахрейна и Кувейта. В ответ американцы атаковали иранский остров Кешм в Ормузском проливе и пустой нефтяной танкер. Тем временем, госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в сенате заявил, что США не будут размораживать иранские активы в обмен на открытие Ормуза. В то же время американский президент добавил, что ему неинтересно, закончились ли переговоры с Ираном или нет, так как они «стали очень скучными». Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Zaatari, AP Фото: Mohammed Zaatari, AP

Источникам Bloomberg стало известно о планах Белого дома изменить подход к проекту «Свобода». Речь о защите коммерческих судов в Ормузском проливе силами американских ВМС. Поскольку открытое сопровождение танкеров провалилось, теперь Пентагон рассматривает возможность тайной поддержки судовладельцев. Например, военные могут частично передавать им информацию о минах на дне акватории, а также помогать отключать транспондеры.

Тем временем продолжается и экономическое давление на Тегеран. Американский Минфин ввел санкции против к иранской биржи Nobitex. Площадку обвинили в том, что через нее проходит вплоть до 50% всех операций Исламской Республики. Также, через Nobitex, предположительно, отмывали доходы крупные иранские чиновники и военачальники, пишет Reuters.

На этом фоне один из крупнейших судовладельцев в мире, греческий миллиардер Эвангелос Маринакис рассказал в интервью Financial Times, что готов заплатить иранцам за безопасный проход через Ормуз вплоть до $200 тыс. По его словам, бизнесу гораздо выгоднее нести допрасходы из-за пошлин, чем смириться с закрытием акватории.

Из-за возобновления ударов между Ираном и США цены на нефть растут уже третий день подряд, отмечает Reuters. Утром 3 июня котировки марки Brent в моменте подскочили на 2% — до $98 за баррель.