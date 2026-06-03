Продажи новых легковых авто и LCV в России выросли на 18% в мае

Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в мае достиг 110,7 тыс. штук. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные АО «ППК» (совместное предприятие «Автостата» и оператора ЭПТС).

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев уточнил, что относительно апреля наблюдается снижение продаж на 6%. По его словам, это связано с традиционной коррекцией спроса из-за длинных выходных и праздничных дней, а также замедления деловой активности. При этом господин Калицев положительно оценил рост рынка авто и сохранение восходящей тенденции по сравнению с предыдущим годом. За пять месяцев 2026 года продажи новых легковых автомобилей и LCV увеличились на 6% - до 482,8 тыс. единиц.

По словам Алексея Калицева, фундаментальных изменений в основных факторах — регуляторных мерах, ключевой ставке и курсе валют — в мае не произошло. Он отметил сокращение импорта и предположил, что эта тенденция в дальнейшем сохранится. Поэтому, считает глава АЕБ, предпосылок для серьезных изменений на рынке в ближайшее время нет.