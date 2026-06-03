В Тюмени оштрафовали директора строительных фирм за задержку зарплат работникам

Мировой судья Центрального судебного района Тюмени приговорил к штрафу Юрия Самодурова, директора двух строительных организаций за задержку зарплаты своим работникам, сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Его признали виновным в невыплате заработной платы свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ). С учетом признания вины ему назначено наказание в виде штрафа в размере заработной платы за один год.

Согласно обвинению, с марта по октябрь 2024 года директор не выплатил зарплату восьми уволенным работникам своих коммерческих организаций. Общая сумма долга перед ними составила 1 млн руб. Пока длилось расследование, на его автомобиль стоимостью свыше 2 млн руб. был наложен арест. После признания вины осужденный сразу частично погасил долги перед рабочими.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Артем Путилов