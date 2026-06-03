В Башкирии продлили выплаты контрактникам до конца июня

Выплаты контрактникам в Башкирии продлили до 30 июня, следует из указа главы республики Радия Хабирова. Ранее выплаты продлевались до 31 мая.

С 1 января этого года размер выплат военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны, составляет 1 млн руб.

Изменения внесены в указ главы «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу» от 26 апреля 2024 года.

В Башкирии разовые выплаты военнослужащим-контрактникам из республиканского бюджета действуют с осени 2023 года. Сумма неоднократно менялась — от минимальных 100 тыс. руб. до максимальных 1,6 млн руб.

Майя Иванова