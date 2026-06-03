Студентам добавляют предметы

Все без исключения студенты начнут изучать историю, основы государственности, философию и русский язык. Их будут проходить в обязательном порядке вне зависимости от формы и уровня образования. Об этом на заседании Совета по государственной политике в сфере поддержки русского языка и языков народов России заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Обновленный список министерства пополнил русский язык. На том же заседании прозвучала инициатива Владимира Путина об открытии в университетах самостоятельные факультетов русской филологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Расширение официального списка обязательных дисциплин потребует и увеличения сроков обучения на непрофильных специальностях, считает главный научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина:

«К этому приходится относиться как к неизбежности, поскольку речь идет об общем тренде. Изменения предстоят довольно серьезные. Предполагается, что в воспитательных целях истории России и тем концептуальным основам, которые так или иначе продвигаются в обществе, будет уделяться больше внимания. В связи с этим, думаю, сроки изучения этих дисциплин увеличатся.

Вероятно, будут разработаны новые учебники с учетом специфики подготовки по данным направлениям и предметам. Я надеюсь, что акцент будет сделан на коммуникации, исследовательской активности и современных образовательных практиках. Важно, чтобы обучение не ограничивалось исключительно передачей знаний, а приобретало более современный формат с опорой в том числе на искусственный интеллект. Кроме того, предполагается более широкое включение гуманитарных дисциплин в программы высшего образования».

Помимо истории и философии сейчас во всех вузах есть и курс «Основы российской государственности». Он был введен в учебные программы первого курса с 1 сентября 2023 года. Такое поручение в 2022-м дали в Кремле. В большинстве вузов, в том числе и технических, русский язык преподается и без статуса обязательного предмета. Однако введение такого требования позволит унифицировать множество различных программ, отмечает исполняющий обязанности ректора МГТУ «Станкин» Борис Падалкин:

«По факту все четыре предмета сегодня присутствуют в учебных планах подавляющего большинства специальностей и университетов. Назрела необходимость унифицировать программы, по которым ведется обучение. Если преподавать эти дисциплины некачественно, пользы от них будет немного. Поскольку курсы стандартные, им необходимо и соответствующее стандартизированное учебно-методическое обеспечение. Скорее всего, появится набор учебников и пособий, отвечающих определенным требованиям. В этом направлении работа уже ведется, поскольку нужны понятные рамки и единые подходы. При этом каждый университет по закону может разрабатывать собственную рабочую программу для каждой дисциплины, но для этого необходимы квалифицированные преподаватели с хорошей методической подготовкой.

Если речь идет о курсе истории России, то логичнее иметь единую программу с возможностью адаптации к региональной специфике и особенностям конкретной специальности, чем заставлять преподавателей каждый раз заново составлять планы занятий. Во многих вузах такие документы и так практически идентичны. Возникает вопрос: зачем создавать десятки похожих программ, если можно разработать одну базовую?»

Когда нововведение вступит в силу глава Министерства образования и науки не уточнил. Собеседники “Ъ FM” полагают, что сделать это с начала предстоящего учебного года будет сложно.

Станислав Крючков