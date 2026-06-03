Квадратура круга

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Streamliner Pump, H. Moser

Часы Streamliner Pump, H. Moser



Круглые часы составляют подавляющее большинство совокупного ассортимента часовых брендов, в то время как на квадратные и прямоугольные приходится всего 2%. Впрочем, и среди них есть узнаваемые силуэты с четко очерченными углами: Santos de Cartier, Monaco TAG Heuer, Rado True Square, Tetra Nomos.

Одним из заметных трендов прошедшей в Женеве выставки Watches & Wonders стали корпуса округло-квадратной формы в виде четырехугольника со скругленными углами. Плавные линии и обтекаемые контуры придают образу элегантности, гарантируют удобство и эргономику, настраивают на неспешный ход времени. Это верно даже для ультралегких авангардных часов Behrens из графенового композита, что уж говорить о классических Nautilus от Patek Philippe, созданных ровно полвека тому назад. Иногда эту форму называют cushion, или «подушка», но от этого течение времени воспринимается еще мягче и уютнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы H08 Squelette, титан, Hermes Часы Streamliner Pump, кованое кварцевое волокно, H. Moser Часы Nautilus «50 Years» (Ref. 5610), платина, Patek Philippe Часы Pupil Ultralight из коллекции Inventor, графен, Behrens Часы Historiques American 1921, розовое золото, Vacheron Constantin Часы Sixtie, розовое золото, Piaget Часы Streamliner Two Hands, сталь, H. Moser Часы Gondolo (Ref. 3738), белое золото, Patek Philippe Часы Toccata Heritage, сталь, PVD, Raymond Weil Часы L’Heure du Diamant, белое золото, Chopard Следующая фотография 1 / 10 Часы H08 Squelette, титан, Hermes Часы Streamliner Pump, кованое кварцевое волокно, H. Moser Часы Nautilus «50 Years» (Ref. 5610), платина, Patek Philippe Часы Pupil Ultralight из коллекции Inventor, графен, Behrens Часы Historiques American 1921, розовое золото, Vacheron Constantin Часы Sixtie, розовое золото, Piaget Часы Streamliner Two Hands, сталь, H. Moser Часы Gondolo (Ref. 3738), белое золото, Patek Philippe Часы Toccata Heritage, сталь, PVD, Raymond Weil Часы L’Heure du Diamant, белое золото, Chopard

Нина Спиридонова