Квадратура круга
Часовые корпуса округло-квадратной формы
Часы Streamliner Pump, H. Moser
Круглые часы составляют подавляющее большинство совокупного ассортимента часовых брендов, в то время как на квадратные и прямоугольные приходится всего 2%. Впрочем, и среди них есть узнаваемые силуэты с четко очерченными углами: Santos de Cartier, Monaco TAG Heuer, Rado True Square, Tetra Nomos.
Одним из заметных трендов прошедшей в Женеве выставки Watches & Wonders стали корпуса округло-квадратной формы в виде четырехугольника со скругленными углами. Плавные линии и обтекаемые контуры придают образу элегантности, гарантируют удобство и эргономику, настраивают на неспешный ход времени. Это верно даже для ультралегких авангардных часов Behrens из графенового композита, что уж говорить о классических Nautilus от Patek Philippe, созданных ровно полвека тому назад. Иногда эту форму называют cushion, или «подушка», но от этого течение времени воспринимается еще мягче и уютнее.