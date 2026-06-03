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Квадратура круга

Часовые корпуса округло-квадратной формы

Часы Streamliner Pump, H. Moser

Часы Streamliner Pump, H. Moser

Часы Streamliner Pump, H. Moser

Круглые часы составляют подавляющее большинство совокупного ассортимента часовых брендов, в то время как на квадратные и прямоугольные приходится всего 2%. Впрочем, и среди них есть узнаваемые силуэты с четко очерченными углами: Santos de Cartier, Monaco TAG Heuer, Rado True Square, Tetra Nomos.

Одним из заметных трендов прошедшей в Женеве выставки Watches & Wonders стали корпуса округло-квадратной формы в виде четырехугольника со скругленными углами. Плавные линии и обтекаемые контуры придают образу элегантности, гарантируют удобство и эргономику, настраивают на неспешный ход времени. Это верно даже для ультралегких авангардных часов Behrens из графенового композита, что уж говорить о классических Nautilus от Patek Philippe, созданных ровно полвека тому назад. Иногда эту форму называют cushion, или «подушка», но от этого течение времени воспринимается еще мягче и уютнее.

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Часы H08 Squelette, титан, Hermes

Часы H08 Squelette, титан, Hermes

Часы Streamliner Pump, кованое кварцевое волокно, H. Moser

Часы Streamliner Pump, кованое кварцевое волокно, H. Moser

Часы Nautilus «50 Years» (Ref. 5610), платина, Patek Philippe

Часы Nautilus «50 Years» (Ref. 5610), платина, Patek Philippe

Часы Pupil Ultralight из коллекции Inventor, графен, Behrens

Часы Pupil Ultralight из коллекции Inventor, графен, Behrens

Часы Historiques American 1921, розовое золото, Vacheron Constantin

Часы Historiques American 1921, розовое золото, Vacheron Constantin

Часы Sixtie, розовое золото, Piaget

Часы Sixtie, розовое золото, Piaget

Часы Streamliner Two Hands, сталь, H. Moser

Часы Streamliner Two Hands, сталь, H. Moser

Часы Gondolo (Ref. 3738), белое золото, Patek Philippe

Часы Gondolo (Ref. 3738), белое золото, Patek Philippe

Часы Toccata Heritage, сталь, PVD, Raymond Weil

Часы Toccata Heritage, сталь, PVD, Raymond Weil

Часы L’Heure du Diamant, белое золото, Chopard

Часы L’Heure du Diamant, белое золото, Chopard

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Часы H08 Squelette, титан, Hermes

Часы Streamliner Pump, кованое кварцевое волокно, H. Moser

Часы Nautilus «50 Years» (Ref. 5610), платина, Patek Philippe

Часы Pupil Ultralight из коллекции Inventor, графен, Behrens

Часы Historiques American 1921, розовое золото, Vacheron Constantin

Часы Sixtie, розовое золото, Piaget

Часы Streamliner Two Hands, сталь, H. Moser

Часы Gondolo (Ref. 3738), белое золото, Patek Philippe

Часы Toccata Heritage, сталь, PVD, Raymond Weil

Часы L’Heure du Diamant, белое золото, Chopard

Нина Спиридонова

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