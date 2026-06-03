Пятерых дропперов задержали в Нижегородской области

Полицейские задержали за дропперство пятерых нижегородцев в возрасте от 17 до 23 лет. За передачу третьим лицам доступа к банковским картам для осуществления нелегальных платежей в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 187 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание на срок до 6 лет лишения свободы.

Так, в Дзержинске полицейские задержали 17-летнюю ученицу 10 класса. В соцсети с ней связалась неизвестная и предложила деньги в обмен на доступ к банковским картам. После передачи данных школьница не только не получила обещанную плату, но и обнаружила, что все ее счета заблокированы, а «работодатель» прекратила общение.

Также в Дзержинске задержали еще двоих участников аналогичной схемы: 18-летний безработный местный житель, продавший доступ к двум картам у торгово-развлекательного центра, и его «покупатель» – 23-летний молодой человек, который перепродал данные за процент.

В Балахнинском районе под следствие попал 18-летний первокурсник местного техникума. Он убедил своего 19-летнего знакомого продать имеющуюся банковскую карту и оформить в другом банке еще одну. Подозреваемый признался, что перепродал полученные данные третьим лицам. Аналогичный факт зафиксирован в Павлове, где 18-летний местный житель за 5 тыс. руб. передал свою карту постороннему лицу.

Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Их банковские счета, задействованные в преступных схемах, заблокированы.