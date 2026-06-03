В турнире «Будущее зависит от тебя» приняли участие воспитанники более 110 детских домов

В Сочи прошел финал крупнейшего благотворительного футбольного турнира для воспитанников детских домов «Будущее зависит от тебя». Финальный этап всероссийских соревнований собрал более 130 спортсменов 11–15 лет из 13 субъектов России. Масштабное спортивное мероприятие поддержали сборная России по футболу, ведущие клубы страны и волонтерское движение МегаФона, ставшее инициатором проекта более 20 лет назад.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

За звание сильнейшей футбольной команды боролись дети из Москвы, Орловской, Брянской, Тверской, Ленинградской, Кировской, Кемеровской и Оренбургской областей, Республик Татарстан и Адыгея, а также из Красноярского, Забайкальского и Приморского краёв. В младшей группе триумфатором турнира стала команда «Шкид», одолевшая соперников в серии пенальти, а в старшей группе — команда «Прорыв», повторившая свой успех прошлого сезона. Лучшими игроками стали Сергей Антонов из «Прорыва» (Кировская область) и Николай Овчаренко из «Рубина» (Забайкальский край). Победители получили уникальную возможность поучаствовать в тренировке с игроками сборной России и посетить товарищеский матч национальной команды.

Всего в двух этапах турнира – региональном и финальном - приняли участие более двух тысяч юных спортсменов: 253 команды на состязания отправили свыше 110 детских домов из 49 регионов России. На всех ребята забили 931 гол, а одним из самых результативных матчей стала игра финального этапа турнира между «Расправь Крылья» (Орловская область) и «Витязи» (Ленинградская область), которая завершилась со счетом 11:0. Примечательно, что именно игрок победившей команды Евгений Кузнецов стал лучшим бомбардиром турнира в старшей группе с 12 забитыми мячами. При этом самым богатым на голы городом регионального этапа турнира стал Екатеринбург – совокупно там забили 82 гола. Антирекорд по результативности поставил Санкт-Петербург – всего 32 мяча. Интересно, что в этом году участие приняли гораздо большее количество девушек, чем обычно. Так, например, команда «Интер» из Саратовской области и «Мечта» из Омской области были представлены наполовину смешанным составом.

Помимо спортивных состязаний прошли развлекательные и образовательные мероприятия. Участники посетили парк аттракционов «Сочи Парк», сразились в турнире по киберспорту FIFA, прошли школу юного арбитра от Российского футбольного союза. Как и в прошлые годы, у каждой команды был свой пресс-атташе из числа воспитанников детских домов — ребята осваивали основы профессии на мастер-классах от спортивных журналистов. В них приняли участие 63 школьника, среди которых были выбраны трое самых активных по своей самоотдаче ребят. Они сопровождали каждую игру своей команды репортажами, видеосюжетами, записывали интервью с игроками, писали тексты. Это Мирослав Васильев из Тверской области, Иван Вакуров из Приморского края и Арина Щетникова из Москвы. Сервис «Город навыков SkillCity» провел профориентационные программы для всех команд, в которых приняли участие 616 человек.

Свои слова поддержки спортсменам выразили игроки футбольного клуба «Зенит» Денис Адамов и Игорь Дивеев и подарили участникам футболки со автографами игроков команды. Кроме того, в Сочи ребята смогли познакомиться с другими именитыми спортсменами: чемпион России и участник ЧМ-2014 Андрей Ещенко и игрок ФК «Сочи» Кирилл Кравцов лично пообщались с юными спортсменами, провели автограф-сессию и приняли участие в церемонии награждения.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

«Проект вызывает у меня искренние и душевные эмоции, которых так не хватает в жизни. Здесь у каждого ребенка есть шанс стать профессионалом. Я тоже вырос в интернате, но играл в футбол, несмотря ни на что, и дорос до сборной России. Поэтому нет ничего невозможного», — поделился впечатлениями Андрей Ещенко.

«Российский футбольный союз много лет поддерживает турнир "Будущее зависит от тебя". Для воспитанников детских домов такие проекты — возможность почувствовать уверенность в собственных силах, получить важный жизненный опыт и увидеть горизонты, о которых раньше они, возможно, даже не задумывались. Футбол удивителен тем, что через игру помогает формировать характер. Он учит взаимовыручке, дисциплине, умению достойно принимать как победы, так и неудачи. А ещё показывает простую истину: наше завтра во многом определяется теми усилиями, которые мы прикладываем сегодня. Особенно важно, что турнир открывает перед участниками новые направления для развития, знакомит с разными профессиями и помогает поверить в собственные возможности. Мы рады быть частью этой истории и видеть, как год за годом она меняет жизни детей к лучшему. Порой один шанс, полученный вовремя, способен определить целое будущее», — поделился Алексей Смертин, директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС, экс-капитан сборной России:

«За 20 лет наш проект доказал: это путь для тысяч детей к мечте. Награды, которых турнир уже был удостоен, подтверждают значимость работы, но главное — видеть, как ребята раскрываются: забивают голы, осваивают профессии на мастерклассах, берут автографы у легенд и обретают уверенность в себе. Мы искренне благодарны нашим партнёрам — Министерству спорта, Министерству просвещения, РФС и всем клубам, кто поддерживает эту миссию. С такой надёжной командой единомышленников мы рады быть частью пути тех, кто завтра будет строить наше общее будущее», — прокомментировал директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

ПАО «МегаФон»