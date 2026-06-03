Браконьеров в Тюменской области задержали за незаконный вылов рыбы на 2,2 млн

В Тюменской области транспортные полицейские задержали трех браконьеров, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УрФО). Они незаконно выловили краснокнижные и ценные виды рыб на 2,2 млн руб.

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По данным полиции, ночью в середине мая 34-летний житель Тобольска, его 43-летняя сожительница и их знакомый с помощью донной сети поймали четырех сибирских осетров и 21 стерлядь на 53 км реки Тобол. Лодку с нарушителями во время рейда заметили сотрудники Тобольского линейного отделения полиции и представители агентства по рыболовству по Тюменской области. В этот момент браконьеры доставали из воды сети. Когда они подплыли к берегу, полицейские проверили у них документы, во время осмотра была обнаружена рыболовная сеть длиной 50 м и пропиленовый мешок с рыбой. Разрешения на вылов с помощью плавной донной сети у граждан не было.

Браконьеров задержали и изъяли у них сеть, моторную лодку и улов. Рыба оказалась живой, поэтому полицейские выпустили ее обратно в реку, однако ущерб все равно был нанесен.

Ирина Пичурина