Предпринимателю из Саратова запретили провести выставку кошек в Челябинске

В Челябинске инспекторы Россельхознадзора закрыли выставку кошек «Мурфест» в одном из торгово-развлекательных центров. Организатор мероприятия — предприниматель из Саратовской области. В ведомстве пояснили, что бизнесмен не получил лицензию на содержание животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

Ревизоры нашли несколько нарушений. Санитарно-карантинная зона не соответствовала требованиям. Перевозка кошек также шла с нарушением правил. Всего на выставку привезли 34 питомца разных пород. Планировалось показывать животных челябинцам до 12 июля.

Главный государственный инспектор ветеринарного надзора Челябинской области Елена Савельева отметила, что предприниматель должен убрать все недочеты и подать заявление на лицензию заново. В управлении добавили, что владелец хочет получить лицензию как собственник зоотеатра, но у него нет собственного манежа. Его цель — простая демонстрация кошек, а не театральное представление.

По данным из открытых источников, владельцем «Мурфеста» оказался саратовский индивидуальный предприниматель Юрий Ткаченко. Он занимается организацией выставок и конференций, продает игрушки, дает дополнительное образование детям и взрослым, сдает в лизинг офисную технику и оборудование.

Никита Маркелов