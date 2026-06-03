В Новосибирске 270 домов остались без горячей воды из-за аварии на теплосетях

До 270 увеличилось количество жилых домов в Новосибирске, где произошло отключение горячей воды из-за коммунальных аварий. Перебои с водоснабжением зафиксированы в пяти городских районах из 10, следует из данных муниципального портала «Мой Новосибирск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Причиной ограничений стали дефекты на трубопроводах различного диаметра. Больше всего повреждений устраняют в Октябрьском и Ленинском районах. Завершить все ремонтные работы планируется до 10:00 4 июня.

Как писал «Ъ-Сибирь», 1 июня на территории города горячее водоснабжение было отключено в 150 жилых домах.

Александра Стрелкова