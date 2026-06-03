На стенде Башкирии на ПМЭФ установили инсталляцию с искусственным интеллектом
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на стенде Башкирии представили интерактивную инсталляцию «ИИ-решение мудрое древо Шэжэре» с интегрированным искусственным интеллектом.
По данным «РИА Новости», система активируется при касании и отвечает на вопросы об истории, эпосе, географии, экономике, крупных предприятиях и туристических объектах республики.
Помимо интерактивного решения, гости форума могут ознакомиться с иммерсивным шоу о Башкирии, демонстрирующим пейзажи региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.