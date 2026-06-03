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На стенде Башкирии на ПМЭФ установили инсталляцию с искусственным интеллектом

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на стенде Башкирии представили интерактивную инсталляцию «ИИ-решение мудрое древо Шэжэре» с интегрированным искусственным интеллектом.

По данным «РИА Новости», система активируется при касании и отвечает на вопросы об истории, эпосе, географии, экономике, крупных предприятиях и туристических объектах республики.

Помимо интерактивного решения, гости форума могут ознакомиться с иммерсивным шоу о Башкирии, демонстрирующим пейзажи региона.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.

Олег Вахитов