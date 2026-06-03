В Татарстане численность кабанов за пять лет сократилась на 91% — с 6 тыс. до 551 особи. Об этом говорится в материалах республиканского комитета по биоресурсам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За пять лет численность кабанов в Татарстане сократилась на 91%

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ За пять лет численность кабанов в Татарстане сократилась на 91%

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 2023 года поголовье кабанов в регионе удерживается на уровне 500–600 особей. Для профилактики распространения африканской чумы свиней в республике издали 12 приказов по регулированию численности животных.

В прошлом году в Татарстане добыли 1,3 тыс. кабанов. Вокруг свиноводческих комплексов и по периметру границы республики созданы буферные зоны, где запрещена подкормка диких животных.

Анна Кайдалова