Крым считает отмены

На фоне топливного кризиса Крым может недосчитаться путешественников. Туроператоры ожидают волну отмен бронирований. Впрочем, некоторые местные отельеры и сами путешественники с этим не согласны: альтернатив направлению они не видят, да и надеются, что топливный кризис уже в ближайшее время разрешится. Тем временем бензин до середины 3 июня будут отпускать только оперативным службам. После подвоза топлива на колонки возобновится свободная продажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Продажа бензина по талонам — мера временная. Занимать очереди с утра и стоять в них днем не надо, указал 2 июня Михаил Развозжаев. Правда, с понедельника крупнейшие сети АЗС — ТЭС и АТАН — приостановили продажу талонов и топливных карт, говорится на сайте компаний. Но даже их наличие еще не гарантирует, что у вас будет хотя бы наполовину заполненный бак, сетуют местные жители. 1 июня глава Крыма Аксенов отмечал, что сложности с поставками топлива в город, вероятно, сохранятся в течение месяца.

Правила безопасности Крымского моста позволяют провезти до 100 л бензина в канистрах. Но воспользоваться предложением многие не рискуют, чтобы избежать дополнительных проверок и вопросов при досмотре вещей, признала в разговоре с “Ъ FM” москвичка Александра, которая решила перенести поездку в Крым на неопределенное время:

«Мы едем на машине с ребенком и домашними животными, поэтому очень не хотелось бы остаться без бензина. Брать с собой канистру не планируем. Надеюсь, ситуация разрешится в течение месяца, а может быть, и раньше. Бензин есть, в том числе на частных заправках.

В городах его действительно почти нет, зато между городами найти топливо гораздо проще. Билетов на поезда тоже нет».

Ограничения на продажу топлива в Крыму ввели аккурат к началу летнего сезона. С выходных 95-й отпускают только по талонам, а 92-й — только по 20 л в руки, заправка канистр запрещена. В итоге рабочая неделя для водителей началась с поисков АЗС с бензином и очередей у колонок. Подскочили и цены, например, в Керчи литр 95-го 2 июня продавали за 95 руб., а в соседней Тамани — за 72 руб., говорят собеседники “Ъ FM”. На этом фоне туроператоры ждут роста отмен бронирований — до 85% туристов добираются до курортов Крыма на личных автомобилях. Впрочем, влияет на сезон не только ситуация с бензином, отмечает владелец гостевого дома в Ялте Александр Слепинин:

«Сезон даже в самые теплые годы начинался только с середины июня. В первых числах туристов никогда не было. К тому же лето холодное, вода холодная, поэтому большого потока отдыхающих в любом случае не ожидается. Те, кто собирался ко мне приехать, сегодня добрались на поезде. А какая альтернатива? Не Анапа же — Геленджику тоже досталось. Ничего, переживем. На мой взгляд, эту ситуацию очень сложно разрешить: через мост опасно, а по сухопутному маршруту я бы сейчас не поехал — туда прилетает».

Управляющий отеля «Эллада» на южном берегу Крыма Антон Кирнос менее пессимистичен:

«За последние два дня у нас было около 30 отмен. В общем потоке это немного. Когда происходили более серьезные события, отмен в первые дни было значительно больше. Один из предпринимателей, который, кстати, уже давал комментарий вашему радио, предложил хорошую идею — самостоятельно завозить топливо из Ростовской области и Краснодарского края, где оно есть.

Мы вспомнили, что около 30 лет назад на окраине нашей территории была закопана емкость для дизельного топлива. Сейчас занимаемся ее поиском и восстановлением, чтобы завезти топливо и предложить гостям хотя бы запас на обратную дорогу».

Туристы тоже подходят к проблеме креативно. Так, путешественник Кирилл 28 мая остановился с семьей в Феодосии, а затем на пару дней поехал в Севастополь:

«На второй день мы заметили, что на некоторых заправках топлива нет совсем — только дизельное, а на других выстроились очереди по 30 машин. Тогда, 31-го числа, мы спохватились: в баке оставалась примерно одна шестая. В итоге придумали выход — вызвали частный эвакуатор. Поездка от Качи под Севастополем до Керчи обошлась в 28 тыс. руб. В Керчи нашли заправку, где топливо отпускали без ограничений. Она находится в стороне от трассы, поэтому раньше мы ее всегда проезжали.

В результате деньги, которые планировали потратить еще на неделю отдыха в Крыму, ушли на эвакуатор».

В Минэнерго заявили, что контролируют ситуацию и прорабатывают меры для поддержания стабильных поставок бензина.

Екатерина Вихарева