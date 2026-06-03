В Волгоградской области задержан подозреваемый в работе на ВСУ
В Волгоградской области полиция и ФСБ задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в работе на украинские вооруженные силы за деньги. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Фото: МВД РФ
Задержанный активировал сим-карты российских операторов и регистрировал на них электронные кошельки, уверяют правоохранители. Он также получал, хранил и пересылал специальное оборудование, необходимое для рассылки ложных сообщений о терактах по всей стране, мошенничества и для подрывных акций в интернете, пишут в МВД.
Против него возбудили уголовное дело за пособничество в заведомо ложных сообщениях о теракте (ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 207 УК РФ). В МВД отмечают: аналогичные дела появились и в других регионах. Фигуранта также подозревают в государственной измене (ст. 207 УК РФ). В МВД отмечают: жертвами действий фигуранта становились близкие родственники военных, которые пропали без вести или попали в плен во время боевых действий.
Задержанного также подозревают в мошенничестве и взломе личных кабинетов на портале госуслуг. Преступления совершались в Москве, Краснодарском крае, Иркутской, Белгородской, Псковской, Рязанской и Вологодской областях. Потерпевшие оценили общий ущерб в 300 млн руб.
Следователи задержали подозреваемого в Суровикинском районе Волгоградской области. Сейчас он взят под стражу.