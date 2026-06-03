В Волгоградской области задержан подозреваемый в работе на ВСУ

В Волгоградской области полиция и ФСБ задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в работе на украинские вооруженные силы за деньги. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МВД России Ирина Волк

Фото: МВД РФ Официальный представитель МВД России Ирина Волк

Фото: МВД РФ

Задержанный активировал сим-карты российских операторов и регистрировал на них электронные кошельки, уверяют правоохранители. Он также получал, хранил и пересылал специальное оборудование, необходимое для рассылки ложных сообщений о терактах по всей стране, мошенничества и для подрывных акций в интернете, пишут в МВД.

Против него возбудили уголовное дело за пособничество в заведомо ложных сообщениях о теракте (ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 207 УК РФ). В МВД отмечают: аналогичные дела появились и в других регионах. Фигуранта также подозревают в государственной измене (ст. 207 УК РФ). В МВД отмечают: жертвами действий фигуранта становились близкие родственники военных, которые пропали без вести или попали в плен во время боевых действий.

Задержанного также подозревают в мошенничестве и взломе личных кабинетов на портале госуслуг. Преступления совершались в Москве, Краснодарском крае, Иркутской, Белгородской, Псковской, Рязанской и Вологодской областях. Потерпевшие оценили общий ущерб в 300 млн руб.

Следователи задержали подозреваемого в Суровикинском районе Волгоградской области. Сейчас он взят под стражу.

Никита Маркелов