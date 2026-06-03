Водителя из Удмуртии обвинили в нарушении ПДД после гибели в ДТП четырех человек

Водителя грузовика из Удмуртии, по вине которого на трассе в Пермском крае погибли один взрослый и трое детей, обвинили в нарушении ПДД (ст. 264 УК, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщает краевое СУ СКР.

Авария произошла вечером 31 мая на трассе Кострома—Шарья—Киров— Пермь. 48-летний житель Удмуртии за рулем грузового автомобиля MAN не справился с управлением — полуприцеп большегруза занесло на встречную полосу, по которой двигалась «Лада Ларгус» под управлением 43-летней женщины.

В результате столкновения водитель легковушки и трое несовершеннолетних 10, 12 и 16 лет скончались на месте. Еще один пассажир — девочка шести лет — была доставлена в больницу.

По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование дела продолжается.