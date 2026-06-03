В Ленинский районный суд Кирова направили уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в коммерческом подкупе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Кировской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кирове передали в суд дело о коммерческом подкупе на 330 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Кирове передали в суд дело о коммерческом подкупе на 330 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый, работавший директором по производству одного из предприятий, получал денежные вознаграждения от индивидуального предпринимателя за лоббирование его интересов при заключении договоров. Общая сумма коммерческого подкупа, по данным правоохранительных органов, составила 330 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 и ч. 7 ст. 204 УК РФ. Обвиняемый признал вину.

Анна Кайдалова