Бюджет Башкирии потратит 5 млн рублей на развоз делегации на ПМЭФ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии (минтранс) заключило с ООО «Неваклуб» контракт на транспортное обслуживание делегации республики на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По данным госзакупок, бюджет Башкирии выделит более 5 млн руб. на трансфер правительственной делегации между гостиницей и аэропортом. Перевозить представителей республики нужно на минивэнах и седанах представительского класса. В качестве примера автомобилей минтранс привел Mercedes-Benz V- и S-class, Toyota Camry, Volkswagen Multivan, Skoda Octavia и Mercedes-Benz Sprinter.

ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня

Идэль Гумеров