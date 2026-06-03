Мэр Нижнего Тагила получил медаль от ФСИН России

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев получил серебряную медаль ФСИН России «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России», сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

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Награду главе города передал начальник регионального ГУФСИН генерал-лейтенант Александр Федоров во время рабочей встречи. Награда стала признанием заслуг мэра в поддержке учреждений уголовно-исполнительной системы и развитии конструктивного взаимодействия между муниципалитетом и пенитенциарным ведомством.

«Учреждения пенитенциарной системы региона активно участвуют в экономической и культурной жизни города. В Нижнем Тагиле установлены остановочные комплексы, элементы для системы ЖКХ, произведенные в учреждениях УИС, дислоцированных в городе»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина