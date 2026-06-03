Свыше 100 новых камер появятся на дорогах Удмуртии в ближайшие годы

Более 100 новых камер видеофиксации нарушений установят на дорогах в Удмуртии в ближайшие годы. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Геннадий Таранов на встрече с журналистами, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В частности, девять новых камер появятся в Ижевске в 2026 году. Шесть из них установят там, где находятся нерегулируемые пешеходные переходы, в их числе улицы Майская, Советская, 30 лет Победы, Дзержинского, 10 лет Октября и Азина. Еще три камеры в столице Удмуртии установят для контроля максимально разрешенной скорости транспорта. Их места господин Таранов не назвал.

По данным сервиса Gazbuka, сейчас в Ижевске установлено 264 камеры фотофиксации нарушений ПДД.